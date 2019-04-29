Дави на газ : Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России
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Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России
Главные темы:
- Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России.
- Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года.
- Ладе Гранте расширили комплектации и поменяли ценники.
- Европейские водители стали чаще хамить и устраивать разборки на дорогах.
- Тест-драйв.
- Сколько денег ежемесячно тратят на бензин российские автовладельцы.