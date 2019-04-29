2019-04-29T09:41:52+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Дави на газ : Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России

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Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России

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Главные темы:

- Составлен рейтинг самых надёжных китайских автомобилей в России.

- Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года.

- Ладе Гранте расширили комплектации и поменяли ценники.

- Европейские водители стали чаще хамить и устраивать разборки на дорогах.

- Тест-драйв.

- Сколько денег ежемесячно тратят на бензин российские автовладельцы.

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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