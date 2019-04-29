Главное - вовремя : Скандал в шоу «Голос. Дети»: Дочь Алсу победила, но страна оказалась против

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-29T12:27:07+03:00

Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня

Скандал в шоу «Голос. Дети»: Дочь Алсу победила, но страна оказалась против 00:00 00:00

Главные темы:

- Скандал в шоу «Голос. Дети»: Дочь Алсу победила, но страна оказалась против.

- Что делать со скорлупой от пасхальных яиц: традиции и правила.

- Детсады, школы и поликлиники будут работать так, как удобно россиянам. В Госдуме обещают найти деньги на круглосуточные детсады.

- Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах.

- Депутаты Госдумы высказались по поводу возможного переноса начала учебного года в России на 1 октября.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- «Не очко обычно губит»: в краснодарской школе ученики на уроке спели «Владимирский централ»

- Обзор прессы

- Поздравляем с днем рождения певицу Линду.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.