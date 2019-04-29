Главное - вовремя : Скандал в шоу «Голос. Дети»: Дочь Алсу победила, но страна оказалась против
Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня
Скандал в шоу «Голос. Дети»: Дочь Алсу победила, но страна оказалась против
Главные темы:
- Скандал в шоу «Голос. Дети»: Дочь Алсу победила, но страна оказалась против.
- Что делать со скорлупой от пасхальных яиц: традиции и правила.
- Детсады, школы и поликлиники будут работать так, как удобно россиянам. В Госдуме обещают найти деньги на круглосуточные детсады.
- Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах.
- Депутаты Госдумы высказались по поводу возможного переноса начала учебного года в России на 1 октября.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- «Не очко обычно губит»: в краснодарской школе ученики на уроке спели «Владимирский централ»
- Обзор прессы
- Поздравляем с днем рождения певицу Линду.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.