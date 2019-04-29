2019-04-29T15:00:18+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Кто-то плохо проводил зиму на Масленицу... Урал и Сибирь накрыло снегопадом

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Елена Афонина, корреспонденты КП и один синоптик - о том, что сейчас творится в городах и когда вернется тепло

Кто-то плохо проводил зиму на Масленицу... Урал и Сибирь накрыло снегопадом

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Сразу несколько регионов России накрыло снегопадами. Совсем не весенняя погода пришла на Урал и в Сибирь. Города, как всегда бывает в таких случаях, оказались не готовы к сюрпризам природы — сообщается о массовых ДТП, есть пострадавшие. В Свердловской области за сутки выпало 90 процентов месячной нормы осадков, в Красноярске выпало 15 сантиметров снега! Наш корреспондент Олег Галимов из Екатеринбурга и Юлия Сысоева из Красноярска рассказывают, как сейчас обстановка в городах. Слушаем!

Значительно похолодало и в центральных регионах страны. Виновник всего этого - Североатлантический циклон. Он принес с собой арктический воздух. В результате температура опустилась на 10 градусов ниже климатической нормы. Но мерзнуть осталось недолго - уже в первые числа мая столбики термометров стремительно поползут вверх, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Слушаем его прогноз!

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