Темы дня : Кто-то плохо проводил зиму на Масленицу... Урал и Сибирь накрыло снегопадом

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-29T15:00:18+03:00

Кто-то плохо проводил зиму на Масленицу... Урал и Сибирь накрыло снегопадом 00:00 00:00

Сразу несколько регионов России накрыло снегопадами. Совсем не весенняя погода пришла на Урал и в Сибирь. Города, как всегда бывает в таких случаях, оказались не готовы к сюрпризам природы — сообщается о массовых ДТП, есть пострадавшие. В Свердловской области за сутки выпало 90 процентов месячной нормы осадков, в Красноярске выпало 15 сантиметров снега! Наш корреспондент Олег Галимов из Екатеринбурга и Юлия Сысоева из Красноярска рассказывают, как сейчас обстановка в городах. Слушаем!

Значительно похолодало и в центральных регионах страны. Виновник всего этого - Североатлантический циклон. Он принес с собой арктический воздух. В результате температура опустилась на 10 градусов ниже климатической нормы. Но мерзнуть осталось недолго - уже в первые числа мая столбики термометров стремительно поползут вверх, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Слушаем его прогноз!