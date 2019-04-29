Темы дня : Партнер Интерпола проверяет голосование в «Голос.Дети», а ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей, Милонов предложил меньше работать зимой

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-29T15:53:08+03:00

Партнер Интерпола проверяет голосование в «Голос.Дети», а ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей, Милонов предложил меньше работать зимой 00:00 00:00

Главные темы:

- Шоу «Голос.Дети» закончилось масштабным скандалом. Первый канал проверяет результаты зрительского голосования в финале. К этому даже подключили компанию Group-IB - официального партнера Интерпола, который специализируется на расследованиях кибер-преступлений. В конкурсе с большим отрывом победила Микелла Абрамова — дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Чем недовольны зрители, выясняла Валерия Лысенко. Слушаем!

- ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей. В неё будут заносить водителей с десятками штрафов, а также тех, кого уже лишали прав. С помощью цифровой платформы транспортные компании смогут проверять сотрудников, которых принимают на работу.

Как считает координатор движения "Синие ведерки" Пётр Шкуматов, это позволит увеличить безопасность на дорогах.

ГИБДД также планирует получить данные о пациентах, которые состоят на учете в психоневрологических и наркологических диспансЕрах. По мнению гос-автоинспекторов, это позволит в дальнейшем исключить выдачу прав больным людям.

- Тем временем в сеть утекли личные данные двух миллионов россиян. На торговых онлайн-площадках выложили незашифрованную персональную информацию участников аукционов — паспортные данные, номера СНИЛСов и записи о трудоустройстве.

Это чревато серьёзными последствиями, предупреждает шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн. Прежде всего, утечка привлечёт злоумышленников.

- В Роспотребнадзоре сообщили: сезон клещей пришёл. Но без паники! Ситуация под контролем. Пострадавшие от укусов пока обращаются за медпомощью не чаще обычного. Врага надо знать в лицо. Чем опасны клещи и как избежать их атаки, рассказывает Мария Баченина.

- Сократить рабочую неделю в зимнее время - с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такая идея возникла после исследований медиков, а также экспертов по трудовым вопросам. Кроме этого, парламентарий ссылается на зарубежный опыт.

- И ещё об отдыхе - теперь о детском. В Госдуме предложили свдинуть школьные каникулы на месяц. Инициаторы законопроекта - депутаты ЛДПР - утверждают, что дети должны отдыхать с 1 июля по 1 октября. По мнению парламентария Бориса Чернышова, это положительно скажется на здоровье школьников.

- Россия - впервые с 2006-го года - не попала в пятёрку государств с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Отмечается, что с 2010-го по 2015-й год Москва последовательно наращивала оборонный бюджет, но с 2016-го статьи расхода стали урезаться. Так, в прошлом году оборонный бюджет нашей страны составил 61 миллиард 400 миллионов долларов - это на три с половиной процента меньше, чем годом ранее.

Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец объясняет, что причиной такого сокращения стала комплексная работа Минобороны и предприятий ОПК. Цель - при производстве военной техники соблюсти соотношение цена-качество. Слушаем!