Темы дня : По российскому ТВ покажут шоу с Зеленским, а МВД пытается получить доступ к врачебной тайне

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-29T16:12:27+03:00

По российскому ТВ покажут шоу с Зеленским, а МВД пытается получить доступ к врачебной тайне 00:00 00:00

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- В Совете Федерации отреагировали на обращение Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Как заявил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, дипломатия в Фейсбуке — не лучшее решение нового лидера Украины. Такой способ связи, по мнению сенатора, можно списать на неопытность Зеленского как политика.

Две трети россиян не следили за президентскими выборами на Украине. Таковы данные соц-опроса "Левада-центра". В целом к ситуации проявили интерес около 30 процентов респондентов. И особое внимание кампании уделили 12 процентов .

Треть опрошенных отдавали предпочтение Владимиру Зеленскому. Действующий глава государства Пётр Порошенко импонировал двум процентам.

Популярность избранного президента Украины отражается в телевизионной сетке. НТВ покажет шоу «Магия», ведущим которого стал Зеленский. Программа была записана ещё в 2011 году для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.

- МВД попросило вице-премьера Татьяну Голикову предоставить полиции доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну.

Как сообщает "Коммерсант", министерство объяснило свой запрос необходимостью оптимизировать сбор информации о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом, наркоманией, а также "представляющих опасность для окружающих".