Был бы повод : Создается киностудия Ленфильм, начинается социалистическое соревнование, выходят «Три тополя на Плющихе»

29 Апр 15:46 2019-04-29T17:00:57+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Создается киностудия Ленфильм, начинается социалистическое соревнование, выходят «Три тополя на Плющихе» 00:00 00:00

29 апреля. В этот день в разные годы:

1918 год - в Петрограде создаётся киностудия, которая впоследствии станет "Ленфильмом".

1929 год - появляется термин "социалистическое соревнование".

1961 год - хирург Леонид Рогозов вырезал сам себе аппендицит на антарктической станции.

1968 год - выходит фильм "Три тополя на Плющихе".

1974 год - на телевидении показывают спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Театра сатиры.

1978 год - группа Bee Gees вновь оказывается на вершине американского хит-парада с песней Night Fever.