Был бы повод : Создается киностудия Ленфильм, начинается социалистическое соревнование, выходят «Три тополя на Плющихе»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Создается киностудия Ленфильм, начинается социалистическое соревнование, выходят «Три тополя на Плющихе»
29 апреля. В этот день в разные годы:
1918 год - в Петрограде создаётся киностудия, которая впоследствии станет "Ленфильмом".
1929 год - появляется термин "социалистическое соревнование".
1961 год - хирург Леонид Рогозов вырезал сам себе аппендицит на антарктической станции.
1968 год - выходит фильм "Три тополя на Плющихе".
1974 год - на телевидении показывают спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Театра сатиры.
1978 год - группа Bee Gees вновь оказывается на вершине американского хит-парада с песней Night Fever.