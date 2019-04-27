Темы дня : Варвару Караулову выпустили по УДО, а шоу "Голос.Дети" закончился скандалом

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-27T14:47:50+03:00

Варвару Караулову выпустили по УДО, а шоу "Голос.Дети" закончился скандалом 00:00 00:00

Главные темы:

- Варвара Караулова вышла на свободу. Бывшая студентка МГУ отбывала срок за попытку вступить в запрещённую террористическую организацию Исламское государство. Суд приговорил её к четырём с половиной годам, но полторы недели назад она подала заявление на УДО, и суд просьбу удовлетворил.

- Центробанк сохранил ключевую ставку. Если ставка повышается, значит в ЦБ боятся ухудшения. Если снижается – рассчитывают на улучшение. Некоторые аналитики считают, что ставка может опуститься в этом году даже дважды - до 7,25%. Это тот уровень, на котором она находилась в конце прошлого года.

- Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы губернаторов. Для глав регионов прописали 15 критериев, в частности: уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования.

- Россияне могут остаться совсем без хамона и пармезана. Производители просят запретить ввоз для личных целей мясных и молочных продуктов. С таким предложением выступила Национальная мясная ассоциация. Ее председатель Сергей Юшин отметил, что это необходимо из-за угрозы распространения опасных вирусов.

- Продукты для шашлыка подорожали. По данным Росстата, наиболее значительным оказался рост цен на лук — почти на 50 процентов. Также увеличилась стоимость свежих огурцов и помидоров.

- Выехать за рубеж на майские праздник не смогут около трех миллионов россиян. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов. Речь идёт о задолженности по кредитам, налогам, алиментам и различным штрафам. Ограничения установлены, если сумма превышает 10 тыс. рублей.

- Российские паспорта в упрощенном порядке смогут получить все украинцы, а не только жители ДНР и ЛНР. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в Китае. Когда такой указ может быть подписан - неизвестно.

- Подходит к концу Великий пост. В этом году один из самых важных православных праздников - Пасха — выпадает на 28 апреля.

- Скандал на “Голосе”. Дочь Алсу победила, но результаты голосования будут проверять. Очередной сезон музыкального проекта “Голос.Дети” закончился скандалом. На популярном телешоу вчера подвели итоги. Вокальный проект завершился очень и очень неожиданно, пожалуй, даже для победительницы. Ей оказалась Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.