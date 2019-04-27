2019-04-27T15:33:25+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, стартовала акция "Георгиевская ленточка"

00:00
00:00

Главные темы:

- Путин допустил предоставление упрощенного гражданства всем украинцам. Российские паспорта в упрощенном порядке смогут получить все украинцы, а не только жители ДНР и ЛНР. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в Китае. Когда такой указ может быть подписан - неизвестно.

- Проверьте свой полис ОСАГО. Он может оказаться подделкой! Мошенники атакуют автолюбителей, предлагая им левые страховки.

- Названы регионы с самыми короткими отпусками. Несмотря на то, что по Трудовому кодексу нам всем положено по 28 дней, в некоторых областях работники гуляют гораздо меньше. Такие данные привел портал ХэдХантер. Он опросил более двух тысяч работников и выяснил, что меньше всего отдыхают в Татарстане. Там 34% служащих проводят в отпуске меньше положенных 28 дней. На втором месте Свердловская область.

- Владимир Путин назвал приговор Марии Бутиной беспределом. Американский суд вчера приговорил нашу гражданку к 18 месяцам заключения за шпионаж. После этого срока ее депортируют на родину. В российском МИДе тоже прокомментировали приговор Бутиной, подчеркнув, что это политический заказ.

- В Петербурге вспоминают подвиг ленинградских лётчиков во время одного из первых в СССР захватов самолёта. В апреле 1973-го года бывший шахтер с самодельной бомбой попытался угнать Ту-104. Пассажиров и членов экипажа спас бортмеханик Викентий Грязнов - ценой своей жизни.

- Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Тысячи верующих стали свидетелями этого пасхального чуда.

- В преддверии 9 мая стартовала акция "Георгиевская ленточка". Главный символ Дня Победы начали раздавать не только в России, но и за рубежом. Тем временем в многофункциональных центрах наблюдается наплыв посетителей - идёт подготовка к главному нашему празднику. Все печатают фотографии своих родственников, принесших стране победу. И 9-го мая миллионы людей по всему миру встанут в строй "Бессмертного полка".

Скачать передачу [mp3, 25.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Отправка грузового корабля Dragon на МКС перенесена на 1 мая
Члены движения "желтые жилеты" напали на полицию в Страсбурге
Посланников "новой" церкви Украины не допустили к службе в храме Гроба Господня
Появилось видео подрыва террориста-смертника в отеле на Шри-Ланке
Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу "Голос. Дети"
Путин назвал "чушью" слова о реверсе газа на Украине
Медведев поручил сделать графики работы детсадов и школ более гибкими
Медведев призвал наказать виновных в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Коломойский готов консультировать Зеленского на посту президента Украины
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Коломойский вернется на Украину после объявления результатов выборов
В Уганде женщина родила 38 детей к своим 39 годам
Лодка путешественника Федора Конюхова попала на видео с борта самолета
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Песков рассказал, почему Путину не обязательно высыпаться
Американский эксперт рассказал о скором провале США на мировой арене
В центре Москвы загорелось одно из зданий Следственного комитета
Нагиев считает, что Первый канал организовал шоу «Голос. Дети» в рамках регламента
Путин: серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства не будет
Путин: если переговоры с Зеленским начнутся, то речь пойдет о завершении конфликта в Донбассе
«Атлетико Мадрид» выставляет Диего Косту на трансфер летом
В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»
Украинцам могут упростить получение российского гражданства