Темы дня : Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, стартовала акция "Георгиевская ленточка"

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-27T15:33:25+03:00

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, стартовала акция "Георгиевская ленточка" 00:00 00:00

Главные темы:

- Путин допустил предоставление упрощенного гражданства всем украинцам. Российские паспорта в упрощенном порядке смогут получить все украинцы, а не только жители ДНР и ЛНР. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в Китае. Когда такой указ может быть подписан - неизвестно.

- Проверьте свой полис ОСАГО. Он может оказаться подделкой! Мошенники атакуют автолюбителей, предлагая им левые страховки.

- Названы регионы с самыми короткими отпусками. Несмотря на то, что по Трудовому кодексу нам всем положено по 28 дней, в некоторых областях работники гуляют гораздо меньше. Такие данные привел портал ХэдХантер. Он опросил более двух тысяч работников и выяснил, что меньше всего отдыхают в Татарстане. Там 34% служащих проводят в отпуске меньше положенных 28 дней. На втором месте Свердловская область.

- Владимир Путин назвал приговор Марии Бутиной беспределом. Американский суд вчера приговорил нашу гражданку к 18 месяцам заключения за шпионаж. После этого срока ее депортируют на родину. В российском МИДе тоже прокомментировали приговор Бутиной, подчеркнув, что это политический заказ.

- В Петербурге вспоминают подвиг ленинградских лётчиков во время одного из первых в СССР захватов самолёта. В апреле 1973-го года бывший шахтер с самодельной бомбой попытался угнать Ту-104. Пассажиров и членов экипажа спас бортмеханик Викентий Грязнов - ценой своей жизни.

- Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Тысячи верующих стали свидетелями этого пасхального чуда.

- В преддверии 9 мая стартовала акция "Георгиевская ленточка". Главный символ Дня Победы начали раздавать не только в России, но и за рубежом. Тем временем в многофункциональных центрах наблюдается наплыв посетителей - идёт подготовка к главному нашему празднику. Все печатают фотографии своих родственников, принесших стране победу. И 9-го мая миллионы людей по всему миру встанут в строй "Бессмертного полка".