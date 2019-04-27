Был бы повод : Казнен Муссолини, арестован Василий Сталин, Деннис Тито становится первым космическим туристом
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Казнен Муссолини, арестован Василий Сталин, Деннис Тито становится первым космическим туристом
28 апреля. В этот день:
1945 год - казнен итальянский диктатор Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи.
1947 год - Тур Хейердал с пятью товарищами отправляется в плавание на плоту Кон-Тики.
1953 год - арестован Василий Сталин.
1968 год - на экраны выходит комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
2001 год - полет первого комического туриста, американца Денниса Тито.