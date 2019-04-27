2019-04-27T23:42:50+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Казнен Муссолини, арестован Василий Сталин, Деннис Тито становится первым космическим туристом

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Казнен Муссолини, арестован Василий Сталин, Деннис Тито становится первым космическим туристом

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28 апреля. В этот день:

1945 год - казнен итальянский диктатор Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи.

1947 год - Тур Хейердал с пятью товарищами отправляется в плавание на плоту Кон-Тики.

1953 год - арестован Василий Сталин.

1968 год - на экраны выходит комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

2001 год - полет первого комического туриста, американца Денниса Тито.

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