Темы дня : Православные отмечают Пасху, а Пугачева утешила детей, проигравших в шоу "Голос"
Валентин Алфимов с главными новостями дня
Православные отмечают Пасху, а Пугачева утешила детей, проигравших в шоу "Голос"
Главные темы:
- Православные отмечают Пасху.
- Российские туристы застряли в Китае. Сейчас в транзитной зоне Гуанчжоу находятся 26 российских туристов , в том числе и дети. Туристы летели в Москву из Пхукета. Их не пропускают из-за наличия в паспортах турецких и египетских виз. Самолёт в Москву уже улетел.
- Пугачева утешила детей, проигравших в шоу “Голос”.
- Владимир Зеленский опубликовал большое послание Владимиру Путину. По сути он в первый раз после своего избрания обратился к российскому лидеру. Большое письмо опубликовано на странице в Фейсбуке и в телеграмме, причем на двух языках - на русском и украинском.