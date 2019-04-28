Темы дня : Православные отмечают Пасху, а Пугачева утешила детей, проигравших в шоу "Голос"

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-28T16:19:07+03:00

Православные отмечают Пасху, а Пугачева утешила детей, проигравших в шоу "Голос" 00:00 00:00

Главные темы:

- Православные отмечают Пасху.

- Российские туристы застряли в Китае. Сейчас в транзитной зоне Гуанчжоу находятся 26 российских туристов , в том числе и дети. Туристы летели в Москву из Пхукета. Их не пропускают из-за наличия в паспортах турецких и египетских виз. Самолёт в Москву уже улетел.

- Пугачева утешила детей, проигравших в шоу “Голос”.

- Владимир Зеленский опубликовал большое послание Владимиру Путину. По сути он в первый раз после своего избрания обратился к российскому лидеру. Большое письмо опубликовано на странице в Фейсбуке и в телеграмме, причем на двух языках - на русском и украинском.