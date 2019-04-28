2019-04-28T16:19:07+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Православные отмечают Пасху, а Пугачева утешила детей, проигравших в шоу "Голос"

Валентин Алфимов с главными новостями дняВалентин Алфимов с главными новостями дня

Валентин Алфимов с главными новостями дня

Православные отмечают Пасху, а Пугачева утешила детей, проигравших в шоу "Голос"

00:00
00:00

Главные темы:

- Православные отмечают Пасху.

- Российские туристы застряли в Китае. Сейчас в транзитной зоне Гуанчжоу находятся 26 российских туристов , в том числе и дети. Туристы летели в Москву из Пхукета. Их не пропускают из-за наличия в паспортах турецких и египетских виз. Самолёт в Москву уже улетел.

- Пугачева утешила детей, проигравших в шоу “Голос”.

- Владимир Зеленский опубликовал большое послание Владимиру Путину. По сути он в первый раз после своего избрания обратился к российскому лидеру. Большое письмо опубликовано на странице в Фейсбуке и в телеграмме, причем на двух языках - на русском и украинском.

Скачать передачу [mp3, 16.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Великобритания разрабатывает пакет мер по противостоянию России и КНР
НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущего
"Не с того начал": Пушков прокомментировал слова Зеленского о российских паспортах для украинцев
В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен Ына
В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу
В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе
Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на на русском и украинском языках
Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции
Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению
Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300
Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье
Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе