Дави на газ : ГИБДД создаст базу злостных нарушителей
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ГИБДД создаст базу злостных нарушителей
Главные темы:
- К началу дачного сезона власти приготовили автомобилистам очередной "подарок": в дополнение к обычным камерам, фиксирующим одномоментное превышение скорости в конкретной точке, будут добавлены измерительные комплексы, позволяющие определить среднюю скорость движения на протяженном участке.
- ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения.
- Продажи автомобилей Aurus откладываются до 2020 года.
- Тест-драйв.
- Самая дальняя поездка на машине.