2019-04-30T10:16:05+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Дави на газ : ГИБДД создаст базу злостных нарушителей

Кирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросыКирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы

Кирилл Бревдо рассказывает главные автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей

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Главные темы:

- К началу дачного сезона власти приготовили автомобилистам очередной "подарок": в дополнение к обычным камерам, фиксирующим одномоментное превышение скорости в конкретной точке, будут добавлены измерительные комплексы, позволяющие определить среднюю скорость движения на протяженном участке.

- ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения.

- Продажи автомобилей Aurus откладываются до 2020 года.

- Тест-драйв.

- Самая дальняя поездка на машине.

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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