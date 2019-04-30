2019-04-30T11:41:41+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Что изменится для нашего кошелька с 1 мая

Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дняМария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня

Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня

Что изменится для нашего кошелька с 1 мая

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Главные темы:

- Скандал в шоу "Голос. Дети" - это про отсутствие общих правил для всех

- Что изменится для нашего кошелька с 1 мая: пенсионерам добавят денег, а бизнесменам опять предлагают амнистию.

- МВД просит приоткрыть врачебную тайну. Полиции требуются сведения о пациентах с психическими расстройствами.

- Отдыхать на майские праздники будет меньше половины россиян. Специалисты узнали, как компании компенсируют россиянам работу в праздничные дни, и что предпочтут сами работники - дополнительный заработок или полноценный отдых.

- Россияне рассказали, как выбирают отели для путешествий. Рейтинг требований.

- Норвежские СМИ обвинили белуху из России в шпионаже.

- Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Обзор прессы

- Новости спорта с Андреем Вдовиным

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