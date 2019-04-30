Главное - вовремя : Что изменится для нашего кошелька с 1 мая
Мария Баченина и Михаил Антонов с главными новостями дня
Что изменится для нашего кошелька с 1 мая
Главные темы:
- Скандал в шоу "Голос. Дети" - это про отсутствие общих правил для всех
- Что изменится для нашего кошелька с 1 мая: пенсионерам добавят денег, а бизнесменам опять предлагают амнистию.
- МВД просит приоткрыть врачебную тайну. Полиции требуются сведения о пациентах с психическими расстройствами.
- Отдыхать на майские праздники будет меньше половины россиян. Специалисты узнали, как компании компенсируют россиянам работу в праздничные дни, и что предпочтут сами работники - дополнительный заработок или полноценный отдых.
- Россияне рассказали, как выбирают отели для путешествий. Рейтинг требований.
- Норвежские СМИ обвинили белуху из России в шпионаже.
- Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Обзор прессы
- Новости спорта с Андреем Вдовиным