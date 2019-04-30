Темы дня : Ютэйр терпит убытки, Киев готов нанести удар, посылки из-за рубежа могут подорожать

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-30T15:16:05+03:00

Ютэйр терпит убытки, Киев готов нанести удар, посылки из-за рубежа могут подорожать 00:00 00:00

Главные темы:

- Акции Ютэйр упали после сообщений о риске приостановки деятельности компании из-за долгов. Перевозчик опубликовал заключение независимого аудитора, в котором говорится, что по итогам прошлого года чистые убытки составили почти 22 миллиарда рублей. Это, как следует из отчёта, ставит под сомнение продолжение работы.

- Киев готов нанести удар. Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал нестандартный ответ возможному противнику. Уже проработано несколько вариантов и найден источник финансирования — заявил бывший сотрудник украинского минобороны Иван Апаршин.

Но пока Киев разрабатывает военные сценарии, Кремль идет на контакт — Владимир Путин прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева выдавать украинское гражданство всем россиянам. Это очень важное заявление, которое может разрешить все споры между Украиной и Россией — считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

- Впереди последний месяц весны. Но это не только длинные выходные с пикниками на природе. В мае в России вступают в силу несколько законов. Обо всех изменениях узнал Егор Зайцев. Слушаем!

- Все посылки из-за рубежа могут подорожать. Российские ритейлеры просят заменить пошлины, которыми сейчас облагаются дорогостоящие заказы, на единый сбор - 15 процентов. Причём стоимость пересылаемого товара не будет иметь значения.

- Норвежские вооружённые силы едва не привели в боевую готовность из-за белухи. Возможно, такое утверждение будет преувеличением, но то, что морской гость наделал шуму - очевидно. Дело в том, что на млекопитающем была надпись "оборудование Санкт-Петербурга" и камера GoPro.

- Снять квартиру в России стало дороже. Такие данные приводит Авито-Недвижимость, основываясь на объявлениях своего портала. Однако профессиональные игроки рынка эту информацию восприняли скептически - они утверждают, что о стойкой тенденции говорить, как минимум, неуместно.

- Оператор беспилотников, специалист по интеграции облачных приложений, менеджер космических продуктов и другие — в России появляются новые профессии. К такому выводу пришли сотрудники НИИ Труда. Они считают, что появление необычных специальностей обусловлено технологическим развитием.