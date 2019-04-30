Был бы повод : Создание школ рабочей молодежи, самоубийство Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Создание школ рабочей молодежи, самоубийство Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах
30 апреля. В этот день в разные годы:
1800 год - император Павел I издает указ о запрете на ввоз иностранных книг и музыки.
1944 год - в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодежи.
1945 год - Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством у себя в бункере.
1971 год - в Москве открыт цирк на Ленинских горах.
1992 год - на теннисном турнире на Монику Селеш напал мужчина.
1914 год - рождение композитора Доривал Каимми.