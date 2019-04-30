Был бы повод : Создание школ рабочей молодежи, самоубийство Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-30T16:47:28+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Создание школ рабочей молодежи, самоубийство Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах 00:00 00:00

30 апреля. В этот день в разные годы:

1800 год - император Павел I издает указ о запрете на ввоз иностранных книг и музыки.

1944 год - в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодежи.

1945 год - Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством у себя в бункере.

1971 год - в Москве открыт цирк на Ленинских горах.

1992 год - на теннисном турнире на Монику Селеш напал мужчина.

1914 год - рождение композитора Доривал Каимми.