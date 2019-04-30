2019-04-30T16:03:04+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Силовики не будут преследовать Comedy Woman, японский император отрёкся от престола

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

Силовики не будут преследовать Comedy Woman, японский император Акихито отрёкся от престола

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Главные темы:

- Дмитрий Карбышев опроверг сообщение о том, что следственный комитет занялся проверкой «Камеди Вумен». Внук героически погибшего генерала сообщил нам, что дело о клевете и реабилитации нацизма возбуждать не стали из-за отсутствия состава преступления.

- Японский император Акихито отрёкся от престола. Это главная новость в Стране восходящего солнца. Церемония отречения из императорского дворца вели все телеканалы Японии.

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В студии: Елена АФОНИНА
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