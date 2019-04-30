Темы дня : Силовики не будут преследовать Comedy Woman, японский император отрёкся от престола

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-30T16:03:04+03:00

Силовики не будут преследовать Comedy Woman, японский император Акихито отрёкся от престола 00:00 00:00

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- Дмитрий Карбышев опроверг сообщение о том, что следственный комитет занялся проверкой «Камеди Вумен». Внук героически погибшего генерала сообщил нам, что дело о клевете и реабилитации нацизма возбуждать не стали из-за отсутствия состава преступления.

- Японский император Акихито отрёкся от престола. Это главная новость в Стране восходящего солнца. Церемония отречения из императорского дворца вели все телеканалы Японии.