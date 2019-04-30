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Темы дня : В Подмосковье задержали семерых участников ИГИЛ*, за порчу картины «Иван Грозный» дали 2,5 года, МВД предлагает ужесточить выдачу микрозаймов

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

В Подмосковье задержали семерых участников ИГИЛ*, за порчу картины «Иван Грозный» дали 2,5 года, МВД предлагает ужесточить выдачу микрозаймов

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Главные темы:

- Кремль не располагает информацией о том, жив ли главарь запрещённой в России ИГИЛ*. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что достоверной информации об уничтожении Абу Бакра аль Багдади - у Москвы нет. Ранее появились сообщения, что террористы впервые за 5 лет опубликовали видеозапись своего главаря. В последний раз он появлялся на публике в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в иракском Мосуле провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке.

Тем временем в Подмосковье задержали семерых участников ИГИЛ. ФСБ показала видео задержания. Со всеми подробностями - корреспондент "Комсомольской правды" Дина Карпицкая.

- За порчу картины «Иван Грозный и его сын Иван» Игорь Подпорин получил два с половиной года колонии общего режима. Такой приговор вынес сегодня Замоскворецкий суд. Год назад 37-летний уроженец Узбекистана на широкую ногу погулял в Третьяковской галерее — прорвался в уже закрывающийся зал Репина и несколько раз ударил металлической стойкой по полотну стоимостью 730 миллионов рублей. В результате осколки стекла порвали холст в трёх местах. Немного перебрал с алкоголем — объяснил Подпорин уже в отделении полиции.

- МВД предлагает ужесточить выдачу микрозаймов через интернет. В министерстве заявили, что для получения такого кредита необходим заверенный скан паспорта. Сейчас для оформления онлайн-займов достаточно лишь сообщить номер электронного кошелька, счёта или банковской карты.

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