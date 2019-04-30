2019-04-30T21:11:17+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Мария Бутина дала эксклюзивное интервью «Комсомолке», чиновников хотят наказывать за оскорбление граждан, в Венесуэле попытка госпереворота

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

Мария Бутина дала эксклюзивное интервью «Комсомолке», чиновников хотят наказывать за оскорбление граждан, в Венесуэле попытка госпереворота

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Главные темы:

- В Госдуму внесли законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан. Согласно документу, за неаккуратное слово представителям власти могут грозить штрафы, отстранение от должности или даже лишение свободы.

- Мария Бутина дала эксклюзивное интервью "Комсомольской правде" из американской тюрьмы.

- В Венесуэле новая угроза государственного переворота. С таким заявлением выступили власти страны. Однако российское посольство успокаивает: обстановка в Каракасе спокойная, военные остаются на стороне правительства, особых мер по усилению безопасности пока не требуется, добавили наши дипломаты.

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