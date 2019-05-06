Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях
41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево
Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях
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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях.
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