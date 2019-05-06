СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-06T10:25:09+03:00

41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. Фото: ТАСС

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях 00:00 00:00

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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях.

Спасенный пассажир вместо благодарности экипажу возмущается, что Аэрофлот не вернул деньги за билет.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов: Налицо отвратительная работа экстренных служб «Шереметьево».