2019-05-06T10:25:09+03:00
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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях

41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево.41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево.Фото: ТАСС

41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях

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Главное:

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях.

Спасенный пассажир вместо благодарности экипажу возмущается, что Аэрофлот не вернул деньги за билет.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов: Налицо отвратительная работа экстренных служб «Шереметьево».

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