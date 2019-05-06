2019-05-06T13:59:10+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНАВалентин АЛФИМОВ

Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.Ру: «Суперджеты» мало летали из-за нехватки запчастей

В результате пожара полностью выгорела половина самолета, погиб 41 человекВ результате пожара полностью выгорела половина самолета, погиб 41 человекФото: EAST NEWS

Разбираемся с экспертом, могли ли удар молнии и выход аппаратуры из строя привести к пожару и гибели людей

Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.Ру: «Суперджеты» мало летали из-за нехватки запчастей

00:00
00:00

В Мурманской области объявлен 3-дневный траур. Как сообщил врио губернатора Андрей Чибис, жертвами трагедии стали 26 жителей региона.

Депутаты Мурманской области собирают средства по собственной инициативе. Также известно, что родственники погибших получат выплаты от правительства.

А в это время мошенники пытаются организовать сбор средств от имени родственников погибших. В социальных сетях активно удаляют подобные записи.

Также главный редактор портала Авиа.Ру Роман Гусаров рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», что у «Суперджетов» были «детские болезни», характерные для новых самолетов, но многие из них удалось победить. А вот с чем действительно была проблема - с ремонтом самолетов и поставками иностранных комплектующих.

Скачать передачу [mp3, 32.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 9:03 - 10:02

Темы дня

Тема: Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Медведев ввел уголовную ответственность за подмену допинг-проб
Песков: Путин заслушал доклады по авиакатастрофе в Шереметьево
Эксперты назвали шесть регионов, где труднее всего платить ипотеку
Помпео выразил соболезнования пострадавшим в результате авиакатастрофы в Шереметьево
Китай отказался от участия в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений
Генпрокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос
Более тысячи человек позвонили на «горячую линию» МЧС после крушения SSJ-100
С начала года Порошенко заработал более 12 миллионов долларов
В порту Одессы пришвартовался британский военный корабль
Три шубы, семь часов и сумка "Луи Витон": В Москве воры обчистили квартиру зампрефекта округа
Кремль доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске
Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку
Зеленский ушел из бизнеса на время президентства
Командир загоревшегося в Шереметьево самолета находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней степени тяжести
Кремль: после разговора Путина и Трампа наработок о возможной встречи не существует
Песков прокомментировал слова Помпео о визите лидера КНДР в Россию
Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов
Песков: решений о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» пока не принималось