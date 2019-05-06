СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-06T13:59:10+03:00

Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.Ру: «Суперджеты» мало летали из-за нехватки запчастей 00:00 00:00

В Мурманской области объявлен 3-дневный траур. Как сообщил врио губернатора Андрей Чибис, жертвами трагедии стали 26 жителей региона.

Депутаты Мурманской области собирают средства по собственной инициативе. Также известно, что родственники погибших получат выплаты от правительства.

А в это время мошенники пытаются организовать сбор средств от имени родственников погибших. В социальных сетях активно удаляют подобные записи.

Также главный редактор портала Авиа.Ру Роман Гусаров рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», что у «Суперджетов» были «детские болезни», характерные для новых самолетов, но многие из них удалось победить. А вот с чем действительно была проблема - с ремонтом самолетов и поставками иностранных комплектующих.