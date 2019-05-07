СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-07T15:08:16+03:00

Заслуженный пилот России Юрий Сытник: Пилот сделал ошибку, которую допускают летчики в училище на первом году обучения 00:00 00:00

Приоритетной версией авиакатастрофы в Шереметьеве остаётся человеческий фактор. Проанализировав всю информацию, доступную к этому часу, следователи склоняются к выводу, что к трагедии могла привести ошибка пилотов: "Сухой Суперджет 100" заходил на посадку, не выработав топлива, с максимальной массой и явным превышением скорости. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Следственный комитет рассматривает и другие версии: неисправность лайнера и неблагоприятные метеоусловия.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эфире Радио "Комсомольская правда" подтвердил версию с виной пилотов:

- Другого быть не может. Даже если разряд молнии отключил систему обеспечения полета, систему захода на посадку и радиостанцию, самолет пилотировался. Он прилетел к аэродрому, сделал круг. А при заходе на посадку командир сделал ошибку. Вертикальная скорость при заходе на посадку была очень большой. С большим весом нужно уметь сажать этот лайнер. Первое касание было нормальным. Но после этого он ручку отдаёт от себя и опускает нос. Это была самая большая ошибка. Дальше самолет ударяется с увеличенном перегрузкой. И третье касание было уже разрушающее. Шасси влетели в плоскости крыла, вылилось топливо, хвостом чиркнул за полосу и загорелся. Температура была такой, что пассажиры уже ничего не могли сделать, особенно те, кто в хвосте сидел. Пилот сделал ошибку, которую допускают летчики в училище на первом году обучения.

С ним согласен летчик-инструктор первого класса Андрея Красноперова:

- Летчик отвечает за всё, от взлета до посадки. В этой ситуации я бы, даже если бы накосячил, как он, после касания, когда самолет отлетел от земли, не стал бы прижимать самолет, дал бы максимальные обороты и ушел на второй круг. И сделал повторный заход. А еще лучше - сделал несколько кругов по коробочке и израсходовал пару тонн топлива.

Лётчики привыкли летать с автоматикой. Прямое управление более мягкое. Чуть-чуть даёшь больше, самолет может взмыть. Волноваться не надо, надо было уходить на второй круг.

Тем временем, появились сообщения, что сильно поврежден один из "черных ящиков" "Суперджета". В эфире Радио "Комсомольская правда" независимый технический эксперт Юрий Антипов рассказал, что, мягко говоря, это не может быть правдой:

- Черные ящики рассчитаны на 30 минут непрерывного горения авиационного топлива. Таких условий не было! И то, что говорят, что там повреждено, это от лукавого. Там не было 30 минут горения.