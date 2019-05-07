Темы дня : Генеральная репетиция Парада Победы-2019: премьера автомата АК-12, секретный самолет и новый кабриолет Шойгу

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-07T14:18:32+03:00

Генеральная репетиция Парада Победы-2019: премьера автомата АК-12, секретный самолет и новый кабриолет Шойгу 00:00 00:00

В Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли 13 тысяч военнослужащих, проехали свыше 130 единиц техники, в небе пролетели 74 самолёта и вертолёта - это, кстати, не просто так. Ведь будет как раз 74-я годовщина победы.

Чем этот Парад отличается от предыдущих, рассказывает военный обозреватель "Комсомолки", полковник Виктор Баранец. А автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о кабриолете "Аурус", на котором министр обороны Сергей Шойгу будет принимать парад.