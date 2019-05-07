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Темы дня : Генеральная репетиция Парада Победы-2019: премьера автомата АК-12, секретный самолет и новый кабриолет Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу появился на параде на новом кабриолете Aurus.Министр обороны Сергей Шойгу появился на параде на новом кабриолете Aurus.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказываем, что мы увидим интересного по телевизору 9 мая

Генеральная репетиция Парада Победы-2019: премьера автомата АК-12, секретный самолет и новый кабриолет Шойгу

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В Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли 13 тысяч военнослужащих, проехали свыше 130 единиц техники, в небе пролетели 74 самолёта и вертолёта - это, кстати, не просто так. Ведь будет как раз 74-я годовщина победы.

Чем этот Парад отличается от предыдущих, рассказывает военный обозреватель "Комсомолки", полковник Виктор Баранец. А автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о кабриолете "Аурус", на котором министр обороны Сергей Шойгу будет принимать парад.

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