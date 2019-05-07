2019-05-07T15:43:10+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Дело Кокорина и Мамаева дошло до финала, в Раде тормозят инаугурацию Зеленского, в Киеве подсчитали потери от разрыва торговых связей с Москвой

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Дело Кокорина и Мамаева дошло до финала, в Раде тормозят инаугурацию Зеленского, в Киеве подсчитали потери от разрыва торговых связей с Москвой

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Главные темы:

- Скандальный процесс по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева близится к завершению. Уже в среду в суде должен решится вопрос о судьбе футболистов. В понедельник гособвинение попросило каждому по полтора года колонии общего режима. По мнению прокуроров, исправление подсудимых возможно только в изоляции от общества.

Сами же футболисты полагают, что наказание уже отбыли (Кокорин и Мамаев провели в СИЗО семь месяцев). В своём последнем слове они раскаялись и извинились перед потерпевшими.

- В Верховной Раде зарегистрировано постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая. Точная дата церемонии будет определена депутатами на заседании заседании 14-го мая.

Сам новоизбранный президент Украины ранее заявил, что настаивает именно на 19-м. Зеленский написал письмо спикеру Рады Андрею Парубию и встретился с главами фракций. По его мнению, откладывать инаугурация нельзя, поскольку необходимо избежать "вакуума власти".

Однако многие парламентарии считают, что Зеленский должен вступить в должность 28 мая. Причина проста: депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.

- Тем временем в Киеве подсчитали потери от разрыва торговых связей с Москвой. Украина потеряла в 13 раз больше, чем Россия, заявил глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире украинского Капитал-ТВ.

- Путевые заметки. Самые яркие фестивали этого лета.

- Похоже, в России всерьёз взялись за пластик. Минприроды готовится ввести запрет на одноразовую посуду - об этом заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин. По его словам , крупные торговые сети уже поддержали инициативу.

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