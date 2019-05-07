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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Сталина обвинили в блокаде Ленинграда, а в «Игре престолов» промелькнул стакан с кофе

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Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Сталина обвинили в блокаде Ленинграда, а в «Игре престолов» промелькнул стакан с кофе

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Главные темы:

- Лауреат «Русского Букера» заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда. Писательница Елена Чижова опубликовала колонку в крупной швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

Она пишет, что ненависть Иосифа Сталина к городу «способствовала планам Гитлера по уничтожению» Ленинграда.

Историк Николай Сванидзе считает, что Сталин - не пособник Гитлера, но вина на нём большая.

- Создатели «Игра престолов» объяснил причину появления в кадре стакана из "Старбакса". Представители телеканала НВО заявили: латте появился по ошибке, на самом деле Дейнерис заказывала травяной чай.

Исполнительный продюсер Берни Колфилд тоже дала комментарий. Она сказал: «Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks».

Так кинематографисты свели к шутке критику, которая посыпалась на них после премьеры четвёртой серии финального сезона. В одном из эпизодов в кадр попал картонный стакан с напитком из "Старбакса".

Мнения поклонников разделились. Кто-то уверен, что это банальный прокол (причём первый за всю историю популярной саги). Но кто-то предполагает, что всё дело - в деньгах: это ничто иное, как реклама "Старбакса"!

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