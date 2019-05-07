Темы дня : Более 130 тысяч человек подписали петицию о запрете лайнера "Сухой СуперДжет-100"

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-07T16:53:52+03:00

Более 130 тысяч человек подписали петицию о запрете лайнера "Сухой СуперДжет-100" 00:00 00:00

В Мурманске планируют увековечить память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьеве. Местные власти обсуждают возможность установки мемориала. В аварийной посадке "Суперджета" погибли 26 жителей региона. Всего жертвами трагедии стал 41 человек.

Лайнер "Сухой СуперДжет-100" требуют запретить. Петицию уже подписали больше 130-ти тысяч человек.

Кроме того, адвокат Игорь Трунов, который представляет родственников одного из погибших, требует обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet 100-95B согласно Директиве летной годности

Но в Минтрансе уверены - оснований для приостановки полётов нет. Российские авиакомпании также не собираются отказываться от «сухого» - борты заняты в рейсах по всей стране.

СМИ вспомнили диалог 5-месячной давности между Валентиной Матвиенко и главой Минтранса Евгением Дитрихом. Спикер Совета Федерации выступила с резкой критикой российского самолета.

О недостатках конструкции "Суперджета" рассказывает инженер, военный эксперт Алексей Леонков. Слушаем!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил максимально быстро провести все выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета "Сухой Суперджет-100" (SSJ). "Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Но нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек", - сказал Медведев на заседании правительства.