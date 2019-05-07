2019-05-07T16:53:52+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Более 130 тысяч человек подписали петицию о запрете лайнера "Сухой СуперДжет-100"

Трагедия в Шереметьево унесла жизни 41 человека.Трагедия в Шереметьево унесла жизни 41 человека.Фото: YouTube

С резкой критикой российского самолета также выступила Валентина Матвиенко. Но в Минтрансе и авиакомпаниях уверены - оснований для приостановки полётов нет.

Более 130 тысяч человек подписали петицию о запрете лайнера "Сухой СуперДжет-100"

00:00
00:00

В Мурманске планируют увековечить память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьеве. Местные власти обсуждают возможность установки мемориала. В аварийной посадке "Суперджета" погибли 26 жителей региона. Всего жертвами трагедии стал 41 человек.

Лайнер "Сухой СуперДжет-100" требуют запретить. Петицию уже подписали больше 130-ти тысяч человек.

Кроме того, адвокат Игорь Трунов, который представляет родственников одного из погибших, требует обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet 100-95B согласно Директиве летной годности

Но в Минтрансе уверены - оснований для приостановки полётов нет. Российские авиакомпании также не собираются отказываться от «сухого» - борты заняты в рейсах по всей стране.

СМИ вспомнили диалог 5-месячной давности между Валентиной Матвиенко и главой Минтранса Евгением Дитрихом. Спикер Совета Федерации выступила с резкой критикой российского самолета.

О недостатках конструкции "Суперджета" рассказывает инженер, военный эксперт Алексей Леонков. Слушаем!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил максимально быстро провести все выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета "Сухой Суперджет-100" (SSJ). "Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Но нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек", - сказал Медведев на заседании правительства.

Скачать передачу [mp3, 10.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Мая 2019 9:03 - 10:02

Темы дня

Тема: Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Норвегии суд приговорил россиянина к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене
В Ленинградской области выплаты ко Дню Победы получат вдовы ветеранов, труженики тыла и «дети войны»
Иран объявит о сокращении своих обязательств по ядерной сделке 8 мая
Зюганов ответил на высказывание писательницы Чижовой о вине Сталина в блокаде Ленинграда
Песков прокомментировал слова советника президента РФ о планах Киева заселить Донбасс евреями
Евгения Медведева заболела во время тура в Канаде
Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы
Под Тулузой неизвестный захватил в заложники пять человек
Суд продлил арест Вышинского до 22 апреля
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Квартиру бизнесмена в Подмосковье ограбили почти на полтора миллиона рублей
Главный редактор WikiLeaks и Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме
В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад