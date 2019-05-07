2019-05-07T16:41:28+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Россияне не верят, что громкие аресты помогает бороться с коррупцией, а Гарри и Меган не могут придумать имя принцу

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Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Россияне не верят, что громкие аресты помогает бороться с коррупцией, а Гарри и Меган не могут придумать имя принцу

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Главные темы:

- Большинство россиян не считают громкие аресты проявлением серьёзной борьбы с коррупцией. Многие уверены, что это лишь следствие борьбы между кланами. Таковы данные опроса Левада-центра.

В то, что уголовные дела о коррупции - это реальная борьба со взяточничеством, верят только четверть респондентов.

И всё-таки треть опрошенных довольны сообщениями о задержании чиновников. Социологи полагают, что массовое сознание задето ощущением несправделивости, поэтому каждый арест воспринимается с чувством мстительного удовлетворения.

- В Великобритании второй день отмечают рождение очередного наследника престола. Утром 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями.

Они пока не определились с именем для малыша. Букмекерские конторы принимают ставки. Лидируют варианты Артур, Филипп, Альберт.

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
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