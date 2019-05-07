Темы дня : Помпео едет в Россию, виновных в грязной нефти задержали, бронирование мест в ресторанах может стать платным

7 Май 19:16 2019-05-07T22:55:00+03:00

Помпео едет в Россию, виновных в грязной нефти задержали, бронирование мест в ресторанах может стать платным 00:00 00:00

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- Майк Помпео едет в Россию. 14 мая Госсекретарь США встретится в Сочи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом они договорились сегодня на полях встречи министров иностранных дел Арктического совета.

- Тем временем, в Америке продолжают искать таинственных русских хакеров. Спецпрокурор Мюллер не сдаётся, он представил новую версию своего доклада, в ней Трамп уже невиновен, но Россия в выборы всё-таки вмешалась. Новые детали расследования опубликовали на портале Баз Фид, а он весьма предвзятый - объясняет американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

- Четырёх человек задержали по делу о грязной нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация нанесла «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб».

- Вам столик у окна или подешевле? Бронирование мест в ресторанах может стать платным. Идею выдвинули владельцы кафе, которые хотят сократить убытки от неявившихся клиентов. По статистике 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом. В итоге рестораторы несут потери.