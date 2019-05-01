Главное - вовремя : МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта, Минздрав рассказал, сколько можно есть шашлыка на майских

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-01T11:54:44+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными первомайскими темами

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта, Минздрав рассказал, сколько можно есть шашлыка на майских 00:00 00:00

Главные темы:

- МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта. Соответствующую инициативу ведомство прорабатывает в виде проекта федерального закона. «Навести порядок» на рынке микрокредитования и нелегальных кредиторов поручил ранее президент Владимир Путин

- Минздрав рассказал, сколько можно есть шашлыка на майских.

- Что изменится в стране с 1 мая.

- Проверка слуха: прилетят ли в Московский зоопарк 2 панды из Китая?

- Май - это праздник! А какая песня вашему настроению соответствует в данный момент?

- Россия — для грустных. Российские водители любят черные, серые и белые машины.

- На Урале депутат выписал самому себе благодарность "за огромный вклад".

- Обзор прессы.

- Поздравляем в прямом эфире певицу Ядвигу Поплавскую, участница первого состава ансамбля «Верасы», народная артистка Беларуси.

- Новости спорта.