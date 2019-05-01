2019-05-01T12:21:04+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Премьера «Ревизора», полет самолета-разведчика U-2 над СССР, начало показа «Бандитского Петербурга»

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Премьера «Ревизора», полет самолета-разведчика U-2 над СССР, начало показа «Бандитского Петербурга»

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1 мая. В этот день в разные годы:

1836 год - в Петербурге проходит премьера пьесы Николая Гоголя "Ревизор".

1919 год - на Лобном месте установлен первый революционный памятник Степану Разину.

1937 год - завершено строительство канала Москва-Волга.

1960 год - в районе Свердловска сбит самолет-разведчик U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом.

2000 год - на НТВ начинается показ сериала «Бандитский Петербург».

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