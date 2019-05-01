Был бы повод : Премьера «Ревизора», полет самолета-разведчика U-2 над СССР, начало показа «Бандитского Петербурга»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Премьера «Ревизора», полет самолета-разведчика U-2 над СССР, начало показа «Бандитского Петербурга»
1 мая. В этот день в разные годы:
1836 год - в Петербурге проходит премьера пьесы Николая Гоголя "Ревизор".
1919 год - на Лобном месте установлен первый революционный памятник Степану Разину.
1937 год - завершено строительство канала Москва-Волга.
1960 год - в районе Свердловска сбит самолет-разведчик U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом.
2000 год - на НТВ начинается показ сериала «Бандитский Петербург».