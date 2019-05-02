2019-05-02T16:01:10+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Темы дня : 5 лет трагедии в Одессе, новые законы, сокращение рабочей недели

Мария Баченина с главными новостями дняМария Баченина с главными новостями дня

Мария Баченина с главными новостями дня

5 лет трагедии в Одессе, новые законы, сокращение рабочей недели

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Главные темы:

- Владимир Путин подписал целый ряд важных законов. Президент утвердил документ о суверенном рунете. Теперь провайдеры должны будут установить технические средства противодействия угрозам. А в Роскомнадзоре создадут центр мониторинга, который будет управлять рунетом в кризисных ситуациях. Кроме этого, был подписан закон об упрощенном получении паспортов для ещё одной категории украинцев, а именно тех, кто живёт в Крыму. Это дополнение к указу, который президент озвучил на прошлой неделе - о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Еще одна важная мера, которую президент утвердил накануне - штрафы за допинг. Этот документ по сути расширяет наказания и для спортсменов, и для тренеров. Также был подписан указ о работе кинотеатров - теперь кассиры там смогут требовать паспорт. И ещё несколько законодательных актов, которые касаются въезда в Россию. Владимир Путин вчера подписал документы об отмене виз для болельщиков Евро-2020.

- Сократить рабочую неделю в зимнее время - с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такая идея возникла после исследований медиков, а также экспертов по трудовым вопросам. Кроме этого, парламентарий ссылается на зарубежный опыт.

- ГИБДД планирует создать базу данных злостных нарушителей. В неё будут заносить водителей с десятками штрафов, а также тех, кого уже лишали прав. С помощью цифровой платформы транспортные компании смогут проверять сотрудников, которых принимают на работу. ГИБДД также планирует получить данные о пациентах, которые состоят на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах.

- Сегодня исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе. 2 мая 2014 года на Куликовом поле и в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование трагедии продолжается до сих пор, а к пятой годовщине трагедии власти так и не смогли указать обществу на виновных и привлечь кого-либо к ответственности. Одесситы рассказали разные версии случившегося в тот злополучный день: кто-то обвинил в трагедии украинских националистов и радикалов, а кто-то — активистов Антимайдана. В Одессе сегодня пройдет ряд памятных мероприятий, в том числе митинг скорби и молебен по погибшим. Националисты тоже выйдут сегодня на свой традиционный митинг с антироссийскими лозунгами. Центральная часть пятиэтажного дома профсоюзов уже пять лет заброшена и обнесена забором, на котором висят венки, фотографии и список имен погибших. С самого утра люди приходят туда с цветами. В Москве тоже пройдёт акция памяти.

- "Барса" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3-0. Такая победа дает каталонцам возможность выйти в финал Лиги Чемпионов 2019. В этом сезоне команда не проиграла ещё ни разу. Автором первого гола в матче стал Луис Суарес. В целом, «Ливерпуль» в первом тайме выглядел не хуже. И несмотря на пропущенный гол, создал несколько хороших моментов у ворот Тер ШтЭгена. Во втором тайме за дело взялся Лионэль Месси. Он оформил дубль, забив один из мячей прямым ударом со штрафного.

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