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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Темы дня : Равная комиссия за денежные переводы, проигрыш оппозиции в Венесуэле, ипотечные каникулы

Мария Баченина с главными новостями дняМария Баченина с главными новостями дня

Мария Баченина с главными новостями дня

Равная комиссия за денежные переводы, проигрыш оппозиции в Венесуэле, ипотечные каникулы

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- ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы. Федеральная антимонопольная служба предлагает уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денег, если они производятся в рамках одного банка. В ФАС отметили, что это позволит обеспечить единство экономического пространства, устранить межрегиональную дискриминацию потребителя и обеспечить свободу перемещения денег на российском финансовом рынке. Ранее антимонопольная служба предложила отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах с целью борьбы с «зарплатным рабством». Этот шаг позволит работодателям спокойно выбирать банки для обслуживания, не руководствуясь критерием широкой банкоматной сети.

- МВД предлагает ужесточить выдачу микрозаймов через интернет. В министерстве заявили, что для получения такого кредита необходим заверенный скан паспорта. Сейчас для оформления онлайн-займов достаточно лишь сообщить номер электронного кошелька, счёта или банковской карты.

- МВД попросило вице-премьера Татьяну Голикову предоставить полиции доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну. Министерство объяснило свой запрос необходимостью оптимизировать сбор информации о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом, наркоманией, а также "представляющих опасность для окружающих".

- Венесуэльская оппозиция вышла на "самый большой протест в истории" и снова проиграла. Первомай выдался в Венесуэле горячим - провал госпереворота, задержание 80 активистов и споры с американскими политиками.

- Сюжет о главных житейских хитростях для удачного пикника.

- Президент подписал закон об ипотечных каникулах. Теперь у россиян появляется право в тяжелых жизненных ситуациях взять паузу в выплатах по жилищному кредиту. Закон будет иметь обратную силу и распространяться не только на новые, но и на уже заключенные ипотечные договора. Каникулы можно просить по кредитам, не превышающим 15 миллионов рублей. И на срок до шести месяцев. На это время выплаты будут приостановлены либо уменьшены. Также в этот период у вас не могут изъять единственное жилье, служащее залогом по тому самому кредиту, по которому вы попросили каникулы. И вы не испортите свою кредитную историю - тут также будет учтена ваша каникулярная ситуация.

- Как и где удачно отдохнуть этим летом с ребенком.

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