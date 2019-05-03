Темы дня : В Донецке образовалась очередь из желающих получить российский паспорт, а диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-03T13:50:56+03:00

В Донецке образовалась очередь из желающих получить российский паспорт, а диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка 00:00 00:00

Главные темы:

- ЦИК Украины официально опубликовал итоги президентских выборов. Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация вновь избранного президента. Точную дату инаугурации определит парламент страны.

Тем временем, сам Зеленский готовясь к инаугурации уже делает политические заявления - пока на своей официальной странице в Фейсбуке. "Долго думал насчет "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такого, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал новый глава государства.

А в это время в Донецке начался прием заявлений на получение российского паспорта по упрощенной системе начался в миграционной службе МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. Наш корреспондент передаёт, что у здания образовалась очередь, люди начали составлять списки с самого утра.

- Евангелие и рейхсмарки: под Ростовом поисковики нашли послание немецкого пулеметчика тем, кто отыщет его тело.

- Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.

- Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка. Вы знали, например, что шашлык нельзя запивать сладкой газировкой?

- В России планируют создать "службу воздушных маршалов". Многие считают, что нахождение сотрудника МВД в штатском во время полета, "несомненно, остудило бы горячие головы".

- Россияне, которым за долги ограничен выезд за границу, смогут выехать из страны только на следующий день после оплаты. Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу. Ограничить человека в выезде из РФ пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от 10 тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.

- Когда в Центральную часть России вернется тепло: прогнозы синоптиков.