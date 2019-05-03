Темы дня : Россия скупила рекордное количество золота, а информация о налоге с теплиц оказалась фейком

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-03T14:27:29+03:00

Россия скупила рекордное количество золота, а информация о налоге с теплиц оказалась фейком 00:00 00:00

Главные темы:

- Россия стала мировым лидером по закупке золота. Москва закупила более 55 тонн драгоценного металла — сообщает Всемирный совет по золоту. Теперь в золотом резерве России более 2168 тонн.

- Страшный слух пошел: в каких-то регионах местные власти требуют оформлять теплицы как недвижимость и платить за них налог. Будут ли вводить налог на теплицы 2019 году.

- Футбол. Стартует 27 тур чемпионата России.

- Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях - не следует размещать информацию о периоде отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, а также проставлять геолокацию на своих фотографиях. Это чревато тем, что пока вы отдыхаете - вашу квартиру просто ограбят.

- Где отдохнуть в России: Здравницы Краснодарского края.