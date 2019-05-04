Темы дня : Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес и проговорил с Трампом полтора часа

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-04T13:35:44+03:00

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес и проговорил с Трампом полтора часа 00:00 00:00

Главные темы:

- Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили кризис в Венесуэле, обстановку вокруг КНДР и возможность заключения нового многостороннего договора о ядерном оружии. Это официальный пресс-релиз Белого дома. В заявлении Кремля еще говорится, что одной из тем разговора стала Украина.

- Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги. Другими словами - за фитнес. К началу декабря правительство должно разработать соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму.

Еще важно отметить, что фитнес помогает избавиться от синдрома хронической усталости. Многие уверены, что такого диагноза не существует и это просто лень, однако медики, считают, что это не так.

- Клопы, фекалии и хлам. В такой квартире в Петербурге жили четверо детей. Самой младшей девочке сейчас 5 лет. Остальным детям - 8, 9 и 11 лет. Три сестры и брат, по словам соседей, редко ходили в школу, а двое из них даже не разговаривают. 33-летняя Наталья - мать детей - не следила за детьми и отказывалась убираться в квартире. А когда дети проказничали, сильно их избивала. Соседи жаловались и в школу, и в опеку. Но повлиять на Наталью никто так и не смог. Сейчас тревогу забила подруга Натальи, которая прожила с семьей несколько месяцев, и лично наблюдала, в каких условиях растут дети.

- Мы вам уже рассказывали о том, что штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации. Что это за фишечка, никто не раскрывает, но, можно представить, что будет что-то, похожее на сериал “Слуга народа”. Там, например, школьный учитель Василий Голобородько, вступая в должность президента, сразу после принесения присяги исполнил обещание, данное ученику его класса и комически подпрыгнул на трибуне.

- А в Москве идут последние приготовления к одному из главных праздников для всех Россиян - ко Дню Победы. Сегодня пройдет очередная репетиция - на этот раз ночная. С 6 вечера будет перекрыт ряд улиц в центре города. Меняет схему своей работы метро и наземный общественный транспорт.

Готовятся ко Дню Победы и простые Россияне. Но не к параду, а к шествию “Бессмертный полк”. Все печатают фотографии своих родственников, прошедших через Великую отечественную. И 9-го мая миллионы людей по всему миру встанут в строй "Бессмертного полка". Валерия Лысенко продолжит. Слушаем!

- В конце марта и начале апреля рубль перестал укрепляться - это американцы вспомнили про свои «адские санкции». А тут еще и длинные праздники. Как они скажутся на поведении российской валюты? Чего ждать от рубля в середине мая, мы спросили у независимого экономического эксперта Антона Шабанова.

- Тем временем стало известно, что долги россиян за жилье превысили задолженности по кредитам. Это произошло впервые за последние годы. По данным статистики судебного департамента Верховного суда, всего в прошлом году в суды поступило почти 7 миллионов заявлений с требованиями взыскать долги за жилплощадь и услуги ЖКХ. Суды удовлетворили 99 процентов таких заявлений. Всего с россиян взыскали 134 с половиной миллиарда рублей. Это в пять раз больше, чем 10 лет назад. Так вот, по словам Антона Шабанова, этот тренд очень хорошо показывает реальное положение дел в экономике.

- Российский бизнес готовится перейти на бумагу. Дмитрий Медведев не исключил запрета в стране пластика. Речь идёт об одноразовых изделиях. Правда, конкретных поручений пока нет. Как сказал премьер, приводя в пример другие страны, "может быть, когда-нибудь мы тоже к этому придём"...

То, что для России будущее, для Европы - уже настоящее. Юрий Кораблёв разбирался в теме.