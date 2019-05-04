Темы дня : Чартеры в Египет возобновятся к октябрю, а в Крыму школьницу унес воздушный шар

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-04T13:56:19+03:00

Уже к поздней осени могут разрешить чартеры в Египет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чартеры в Египет возобновятся к октябрю, а в Крыму школьницу унес воздушный шар 00:00 00:00

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- Чартерные полёты между Россией и Египтом могут возобновить к октябрю. Об этом нам сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Пока путёвок на египетские курорты нет, путешественники покупают билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через промежуточные пункты. Чем Египет так манит отпускников и есть ли альтернатива этому отдыху? Разбирался Егор Зайцев.

- ЧП омрачило фестиваль воздухоплавания «Крымская весна», который проходил на восточном побережье полуострова. Школьницу унес в небо воздушный шар. И ребенок два часа один, без взрослых «болтался» между небом и землей, пока не приземлился во двор частного дома в Феодосии. Слушаем подробности от нашего корреспондента!

- Что ждет жителей центральных регионов страны в ближайшие дни, рассказал ведущий синоптик центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Слушаем!