Темы дня : Чартеры в Египет возобновятся к октябрю, а в Крыму школьницу унес воздушный шар
Антон Арасланов - с главными новостями дня
Чартеры в Египет возобновятся к октябрю, а в Крыму школьницу унес воздушный шар
Главные темы:
- Чартерные полёты между Россией и Египтом могут возобновить к октябрю. Об этом нам сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Пока путёвок на египетские курорты нет, путешественники покупают билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через промежуточные пункты. Чем Египет так манит отпускников и есть ли альтернатива этому отдыху? Разбирался Егор Зайцев.
- ЧП омрачило фестиваль воздухоплавания «Крымская весна», который проходил на восточном побережье полуострова. Школьницу унес в небо воздушный шар. И ребенок два часа один, без взрослых «болтался» между небом и землей, пока не приземлился во двор частного дома в Феодосии. Слушаем подробности от нашего корреспондента!
- Что ждет жителей центральных регионов страны в ближайшие дни, рассказал ведущий синоптик центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Слушаем!