Темы дня : Американцы признали интеграцию Крыма в Россию, в Вашингтоне прошел «Бессмертный полк», в мессенджерах исчезла анонимность

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-05T12:51:38+03:00

Американцы признали интеграцию Крыма в Россию, в Вашингтоне прошел «Бессмертный полк», в мессенджерах исчезла анонимность 00:00 00:00

Главные темы:

- Американская делегация признала полную интеграцию Крыма в Россию. Представитель делегации из США Джо Макинтаер во время своего пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Впрочем, признание американской делегации никак не повлияет на отношения между США и Россией, считает политолог-американист Геворг Мирзоян. Слушаем, почему!

- В США стартовала акция «Бессмертный полк». Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы, в ближайшие дни пройдут в 25 американских городах. Так, по центру Вашингтона прошли несколько сотен человек.

- В РФ вступили в силу правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона. Теперь мессенджеры обязаны отправлять операторам связи сообщение для подтверждения личности человека, а те должны ответить в течение 20 минут.

- Хуан Гуайдо признал провал попытки свергнуть Николаса Мадуро. Оппозиционный лидер Венесуэлы заявил в интервью газете, что причиной тому послужила недостаточная поддержка со стороны военных. Политик считает, что он и его сторонники просчитались в этом вопросе. При этом он дал понять, что согласился бы на иностранную интервенцию в Венесуэлу со стороны США, если бы такое предложение поступило.

- «Зенит» из Санкт-Петербурга за три тура до финиша оформил чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге. Сине-бело-голубые выиграли золотые медали Чемпионата России в пятый раз в своей истории.

- Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги. Другими словами - за фитнес. К началу декабря правительство должно разработать необходимый законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму.

- Роспотребнадзор не нашел случаев заболевания россиян чумой в Монголии. Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе республики, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.

- Завтра в России первый рабочий день после длинных майских праздников. Страна отдыхала пять дней и впереди нас снова ждет короткая трехдневная рабочая неделя. Как выйти на работу с минимальным стрессом после каникул, нам рассказал психолог Владимир Крупин. Слушаем!