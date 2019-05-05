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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : В Нью-Йорке спели «На побывку едет молодой моряк», Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

В Нью-Йорке спели «На побывку едет молодой моряк», Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

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Главные темы:

- «Бессмертный полк» сегодня марширует по планете. В Нью-Йорке в акции приняли участие более двух тысяч человек,перед ними выступил постпред России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия и США всегда были союзниками, никогда друг с другом не воевали. Также он сказал, что отношения двух стран должны стать залогом стабильности в мире. Вместе с солистками арт-группы "Сопрано" он исполнил песню "На побывку едет молодой моряк".

- Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека. Это произойдет в случае краха диалога Москвы с Советом Европы, заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский. При этом, по его словам, Москва не жалеет о том, что в свое время вступила в Совет Европы, так как этот шаг позволил "модернизировать российскую правовую систему и гуманизировать судопроизводство".

- Забытая Ливия. Жители разрушенной страны ждали демократию, но их обманули. Военкор «КП» Александр Коц, единственный журналист российских печатных изданий в Бенгази, передает из страны, в которой уже восемь лет не утихает война.

- Начались первые испытания российской техники для суборбитального туризма. Их проводит частная компания «КосмоКурс», планирующая совершать туристические суборбитальные полёты.

- В центральную Россию пришло потепление. Столбики термометров сегодня достигнут отметки 22 градусов - рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Он предупредил - почти всю следующую неделю погода будет неустойчивой и дождливой.

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