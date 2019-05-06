Был бы повод : Коронация императрицы Елизаветы Петровны, смерть Марлен Дитрих и изобретение аккордеона
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Коронация императрицы Елизаветы Петровны, смерть Марлен Дитрих и изобретение аккордеона
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6 мая. В этот день в разные годы:
1742 год - проходит коронация императрицы Елизаветы Петровны.
1914 год - в британском парламенте отменен законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.
1934 год - опубликован проект устава Союза советских писателей.
1992 год - в своем особняке умирает Марлен Дитрих.
1829 год - венский органный мастер Кирилл Демиан представил аккордеон.