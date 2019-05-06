2019-05-06T01:02:43+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Коронация императрицы Елизаветы Петровны, смерть Марлен Дитрих и изобретение аккордеона

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Коронация императрицы Елизаветы Петровны, смерть Марлен Дитрих и изобретение аккордеона

00:00
00:00

6 мая. В этот день в разные годы:

1742 год - проходит коронация императрицы Елизаветы Петровны.

1914 год - в британском парламенте отменен законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.

1934 год - опубликован проект устава Союза советских писателей.

1992 год - в своем особняке умирает Марлен Дитрих.

1829 год - венский органный мастер Кирилл Демиан представил аккордеон.

Скачать передачу [mp3, 26.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
По факту стрельбы, устроенной депутатом Госдумы Иониным, возбуждено уголовное дело
Помпео заявил, что намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Фильм «Мстители: Финал» в мировом прокате собрал почти $2,2 миллиарда
"Многие рейсы задерживаются и отменяются": депутат Госдумы рассказал об обстановке в Шереметьево
После катастрофы в Шереметьево будут проведены внеплановые проверки
На Останкинской телебашне до утра погаснут огни в знак скорби по жертвам катастрофы в «Шереметьево»
СКР: Службы аэропорта «Шереметьево» оперативно сработали при крушении SSJ-100
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника "Родина-мать"
СК сообщил, что 41 человек погиб при аварии в аэропорту Шереметьево
Росавиация: выводы об ограничении полетов SSJ-100 преждевременные
Посол США в России и канцлер Австрии выразили соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»
"Аэроэкспрессы" из-за аварии в Шереметьево будут курсировать всю ночь
Пожар на борту SSJ-100 в «Шереметьево»: судьба 28 человек пока неизвестна
Самолет рейса Москва-Мурманск загорелся только ударившись о землю
Следователи опрашивают пострадавших при возгорании SSJ-100 в «Шереметьево»
Опубликован список пострадавших в результате ЧП в Шереметьево
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
Появилось видео с борта горящего самолета в Шереметьево
Экипаж «Суперджета» приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
Появилось видео приземления горящего самолета Москва-Мурманск