2019-05-08T11:28:06+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Составлен рейтинг главных интернет-угроз, а в Минздраве назвали способы борьбы с аллергией

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дняМихаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня

Составлен рейтинг главных интернет-угроз, а в Минздраве назвали способы борьбы с аллергией

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Главные темы:

- В Госдуме создадут волонтерскую организацию для борьбы с интернет-угрозами. Соцопрос выявил самый опасный контент в Сети для молодежи.

- В Минздраве назвали способы борьбы с аллергией.

- Семеро туристов погибли при сходе лавины на Алтае на Южно-Чуйском хребте. Всего в группе было 9 человек. Лавина сошла еще шестого мая, но выжившие (Наталья Антонова и Екатерина Полянская) добрались до ближайшей деревни только сейчас.

- Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы? В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США».

- Отправились в путешествие с картами и глобусом: троих пропавших школьников сутки искали в Бурятии. Мальчишки насмотрелись фильмов про выживание в дикой природе и решили организовать собственную экспедицию.

- В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск».

- Федеральная служба безопасности РФ опубликовала на своём официальном сайте опрос для оценки эффективности борьбы с коррупцией. В списке 12 вопросов.

Ведомство интересует, одобряют ли жители страны государственную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров, в том числе громкие аресты. И мнение: позволяют ли принимаемые меры снизить уровень коррупции. Также россиянам предлагают определить уровень коррупции в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, правоохранительной и судебной системах.

- В России задумались о введении платного заказа столиков.

- «Мы не готовы к заходу»: Эксперт подверг сомнению появившуюся в Сети расшифровку переговоров экипажа SSJ 100 и диспетчера. Однако, если верить этому диалогу, первый пилот «Суперджета» при запросе на возвращение в Шереметьево не оценивал ситуацию как критичную.

- Коридоры власти.

- Пиарщица югорского мэра нахамила жителям в соцсетях.

- Россияне назвали любимые фильмы о войне.

- Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителя.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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