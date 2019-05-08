Темы дня : В горах Алтая погибли семь туристов, Росавиация подтвердила подлинность данных самописца

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-08T16:26:23+03:00

В горах Алтая погибли семь туристов, Росавиация подтвердила подлинность данных самописца 00:00 00:00

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- При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов. Трагедия случилась в районе Южно -Чуйского хребта ещё в понедельник, но узнали об этом только сейчас - от двух выживших, которые добрались до ближайшего населенного пункта.

- Переговоры подлинные. В Росавиации подтверждают данные расшифровки самописца. Из неё следует главное: удар молнии, из-за которого борт вернулся в аэропорт, не нанёс серьёзного ущерба - в воздухе лайнер был практически исправен, связь была. При заходе на посадку, пилотов координировали диспетчеры.

- 7 мая, в 11 вечера из Шереметьево должен был вылететь борт "Москва - Рига". Рейс выполняет лайнер Сухой "Суперджет 100". Уже перед отправлением в салоне поднялась паника - пассажиры испугались запаха горелой проводки. Всех эвакуировали, рейс отложили. Люди боятся летать на "Суперджетах" - и их страх понятен.

- Будут сидеть?, В суде огласят приговор Кокорину и Мамаеву. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы - сегодня им должны вынести приговор. Заседание запланировано на 14:00.

- «Ловец покемонов» Руслан Соколовский - полностью свободен! Суд Петебурга освободил его от уголовной ответственности. Его привлекали по 282-й - экстремистской статье, которая в прошлом году была частично декриминализирована.