Темы дня : Умер Евгений Крылатов, на Алтае погибли туристы, а в Америке и Европе сегодня отмечают День Победы

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-08T16:30:29+03:00

Умер Евгений Крылатов, на Алтае погибли туристы, а в Америке и Европе сегодня отмечают День Победы 00:00 00:00

Главные темы:

- День победы “по-западному”. Как отмечают праздник в Европе и Америке.

- Переговоры пилотов сгоревшего суперджета с диспетчерами Шереметьево подлинные - об этом сообщают источники в Росавиации.

- В республике Алтай погибли 7 туристов. Группа была из Новосибирска. Туристы больше 10 лет занимались альпинизмом, и этот маршрут был для них не самым сложным.

- И - футболисты-разбойники. Ждём оглашения приговора Кокорину и Мамаеву.

- Умер Евгений Крылатов, ему было 85 лет. Сегодня не стало человека, который подарил нам чудесные мгновения детства. Крылатов - автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, и этот перечень тоже из детства.