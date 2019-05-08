2019-05-08T16:48:21+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Ловец покемонов свободен, Урал готовится к температурным рекордам, а жена Зеленского не расстается с крымской недвижимостью

Елена Афонина с главными новостями дняЕлена Афонина с главными новостями дня

Елена Афонина с главными новостями дня

Ловец покемонов свободен, Урал готовится к температурным рекордам, а жена Зеленского не расстается с крымской недвижимостью

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Главные темы:

- Ловец покемонов свободен. Блогер Руслан Соколовский собирается на ПМЖ за рубеж.

- На Урал опустилась аномальная жара. Предупреждение о высокой температура действует на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. В Екатеринбурге сейчас плюс 26! И завтра, в День Победы, ожидается не меньше. По сообщению, Уралгидрометценра среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-10 градусов.

- На Украине готовятся к инаугурации президента. Владимир Зеленский настаивает на том, что церемонию надо провести как можно скорее, 19-го мая, однако против этого выступают депутаты. Причина простая: чем позже новоизбранный глава государства вступит в должность, тем меньше шанс на роспуск парламента. К статусу первой леди готовится и жена Зеленского, Елена. Ей много сейчас достаётся - среди прочего вменяют в вину владение крымской недвижимостью.

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