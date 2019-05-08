Темы дня : Кокорин попросил "не ломать судьбы ребят", а Иран решил возобновить ядерную программу

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-08T17:20:51+03:00

Кокорин попросил "не ломать судьбы ребят", а Иран решил возобновить ядерную программу 00:00 00:00

Главные темы:

- В Пресненском суде Москвы идет оглашение приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Гособвинение попросило им по 1,5 года колонии общего режима.

- Решение Ирана по ядерной сделке вызвано необдуманными шагами Вашингтона - Так Кремль отреагировал на новость, пришедшую сегодня из Тегерана. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация серьёзная, она, безусловно, спровоцирована предыдущими решениями американцев. Сегодня президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки. Пока речь идет об отказе от двух пунктов - о продаже продажи запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Через два месяца Иран может возобновить полностью свою ядерную программу, если Европа не выполнит условия сделки в вопросах банковской сферы и торговли иранской нефтью.