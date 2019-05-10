Темы дня : Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-10T13:47:52+03:00

Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца 00:00 00:00

Что стало причиной смерти известного журналиста Сергея Доренко?

Сколько людей в этом году собрала всероссийская акция "Бессмертный полк"?

За что задержали одного из продюсеров российского телеграм-канала Мэш?

И чем же закончится судебная история футболистов Кокорина и Мамева?

Ответы на все эти вопросы слушайте в плеере выше.