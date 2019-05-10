2019-05-10T13:47:52+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца

Темы дня : Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердцаТемы дня : Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца

Журналист умер в четверг вечером за рулём своего мотоцикла

Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца

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Что стало причиной смерти известного журналиста Сергея Доренко?

Сколько людей в этом году собрала всероссийская акция "Бессмертный полк"?

За что задержали одного из продюсеров российского телеграм-канала Мэш?

И чем же закончится судебная история футболистов Кокорина и Мамева?

Ответы на все эти вопросы слушайте в плеере выше.

Скачать передачу [mp3, 26.5 МБ]
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