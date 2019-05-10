Не до шуток : Может ли женщина возглавлять министерство обороны страны?
Авторское шоу Андрея Рожкова и Александры Кочневой на Радио «Комсомольская правда»
Авторское шоу Андрея Рожкова и Александры Кочневой на Радио «Комсомольская правда»
Может ли женщина возглавлять министерство обороны страны?
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Что значит для современного поколения праздник День Победы, как так получилось, что в Великобритании впервые назначена министром обороны женщина, и в чём секрет настоящего уральского шашлыка?
Всё это и не только слушайте в плеере выше.