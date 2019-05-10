Не до шуток : Может ли женщина возглавлять министерство обороны страны?

СЕГОДНЯ 01:00 2019-05-10T18:56:59+03:00

Может ли женщина возглавлять министерство обороны страны? 00:00 00:00

Что значит для современного поколения праздник День Победы, как так получилось, что в Великобритании впервые назначена министром обороны женщина, и в чём секрет настоящего уральского шашлыка?

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