2019-05-10T18:56:59+03:00
Не до шуток
Александра КОЧНЕВААндрей РОЖКОВ

Не до шуток : Может ли женщина возглавлять министерство обороны страны?

Авторское шоу Андрея Рожкова и Александры Кочневой на Радио «Комсомольская правда»Авторское шоу Андрея Рожкова и Александры Кочневой на Радио «Комсомольская правда»

Авторское шоу Андрея Рожкова и Александры Кочневой на Радио «Комсомольская правда»

Может ли женщина возглавлять министерство обороны страны?

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Что значит для современного поколения праздник День Победы, как так получилось, что в Великобритании впервые назначена министром обороны женщина, и в чём секрет настоящего уральского шашлыка?

Всё это и не только слушайте в плеере выше.

Скачать передачу [mp3, 22.2 МБ]
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