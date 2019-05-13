2019-05-13T17:02:06+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Пожары выжигают Россию, дочери Доренко запретили хоронить отца, казанский школьник пришел на урок с оружием

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Пожары выжигают Россию, дочери Доренко запретили хоронить отца, казанский школьник пришел на урок с оружием

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Главные темы:

- В России продолжают бороться с природными пожарами. Каждый день спасатели отвоевывают у стихии гектары - уже выжженной - земли. Всего огнем охвачены 18 регионов, но самая сложная ситуация в Иркутской области и Забайкальском крае.

- Скандал вокруг смерти Сергея Доренко продолжает набирать обороты. Вдова журналиста Юлия Доренко опубликовала медицинские документы, из которых видно, что проблема с сердцем у ее мужа были диагностированы в 2016 году: тогда ему поставили диагноз "аневризма аорты". Доренко несколько раз проходил обследования сердца. По словам врачей, операция не требовалось. Журналист принимал препараты, снижающие давление.

Вдова была вынуждена опубликовать результаты обследования Доренко в ответ на обвинения его дочерей от первого брака. Именно они заявили, что супруга журналиста отравила его. Это и стало основанием для отмены похорон.

- Казанского школьника, который пытался взять в заложники одноклассников, задержали. Ученик пришел на урок с оружием.

- 9 мая в подарок 96-летняя жительница Сызрани Агния Фирстова получила свой портрет, написанный в... 1944 году в военном госпитале раненым разведчиком.

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