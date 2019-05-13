Темы дня : Сергея Зверева оштрафован на 15 тысяч рублей, Зеленский пугает Раду роспуском, Шнур распускает «Ленинград»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-13T17:42:02+03:00

Сергея Зверева оштрафован на 15 тысяч рублей, Зеленский пугает Раду роспуском, Шнур распускает «Ленинград» 00:00 00:00

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- Сергея Зверева оштрафован на 15 тысяч рублей. Такое решение вынес Тверской суд Москвы по административному делу о незаконном пикете у стен Кремля - шоумен выступал в защиту Байкала. Сегодня, придя в суд, Зверев, конечно же, эпатировал публику: он явился - в короне.

- Избранный президент Украины Владимир Зеленский еще не вступил в должность, но его планы о роспуске Верховной Рады приобрели конкретные очертания. Команда Зеленского записала видео-обращение с вопросом, поддерживают ли украинцы расформирование парламента? В случае, если ролик наберет миллион просмотров, президент намерен объявить досрочные выборы. Видео опубликовано 12 мая, у него уже почти 500 тысяч просмотров.

- Шнур заявил, что уходит из Ленинграда и вообще распускает группу. На пресс-конференции, посвященный финальному туру коллектива, музыкант сообщил, что должен уступить дорогу молодым.