2019-05-13T22:32:48+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Рождение столового ножа, премьера фильма «Отец солдата» и покушение на Папу Римского Иоанна Павла II

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Рождение столового ножа, премьера фильма «Отец солдата» и покушение на Папу Римского Иоанна Павла II

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13 мая. В этот день в разные годы:

1637 год - рождение столового ножа.

1895 год - указом Николая II на вооружение российской армии принимается револьвера системы Наган.

1930 год - первым орденом Красной звезды награжден Василий Блюхер.

1965 год - на экраны выходит фильм «Отец солдата».

1981 год - покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.

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