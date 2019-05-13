Был бы повод : Рождение столового ножа, премьера фильма «Отец солдата» и покушение на Папу Римского Иоанна Павла II
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Рождение столового ножа, премьера фильма «Отец солдата» и покушение на Папу Римского Иоанна Павла II
13 мая. В этот день в разные годы:
1637 год - рождение столового ножа.
1895 год - указом Николая II на вооружение российской армии принимается револьвера системы Наган.
1930 год - первым орденом Красной звезды награжден Василий Блюхер.
1965 год - на экраны выходит фильм «Отец солдата».
1981 год - покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.