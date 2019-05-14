2019-05-14T12:55:10+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Россияне готовы больше работать без повышения зарплаты, а в Екатеринбурге горожане протестуют против строительства храма

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Россияне готовы больше работать без повышения зарплаты, а в Екатеринбурге горожане протестуют против строительства храма

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Главные темы:

- Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в дополнительной оплате.

- Ночная битва за сквер: как горожане пытались помешать строительству храма в Екатеринбурге.

- Продюсер «Ласкового мая» позвал брата Кокорина в группу.

- «Не сдашь, домой не возвращайся»: до чего доводит ЕГЭ.

- Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала.

- Стас Тыркин - об открытии Каннского кинофестиваля.

- Сергей Шнуров заявил о роспуске "Ленинграда".

- В России предложили растянуть процедуру развода "санитарной паузой".

- В Казани задержали старшеклассника, пришедшего в школу с оружием.

- Коридоры власти.

- Россиян обследуют на склонность к предпринимательству.

- Обзор прессы.

- Поздравляем с днем рождения российского композитора-песенника, продюсера Владимира Матецкого.

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