Главное - вовремя : Россияне готовы больше работать без повышения зарплаты, а в Екатеринбурге горожане протестуют против строительства храма
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня
Россияне готовы больше работать без повышения зарплаты, а в Екатеринбурге горожане протестуют против строительства храма
Главные темы:
- Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в дополнительной оплате.
- Ночная битва за сквер: как горожане пытались помешать строительству храма в Екатеринбурге.
- Продюсер «Ласкового мая» позвал брата Кокорина в группу.
- «Не сдашь, домой не возвращайся»: до чего доводит ЕГЭ.
- Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала.
- Стас Тыркин - об открытии Каннского кинофестиваля.
- Сергей Шнуров заявил о роспуске "Ленинграда".
- В России предложили растянуть процедуру развода "санитарной паузой".
- В Казани задержали старшеклассника, пришедшего в школу с оружием.
- Коридоры власти.
- Россиян обследуют на склонность к предпринимательству.
- Обзор прессы.
- Поздравляем с днем рождения российского композитора-песенника, продюсера Владимира Матецкого.