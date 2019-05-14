Темы дня : В Екатеринбурге протесты против строительства храма, в Магнитогорске жильцам взорвавшегося дома пришли платежки, Путин ждёт Помпео

14 Май 12:03 2019-05-14T13:38:53+03:00

В Екатеринбурге протесты против строительства храма, в Магнитогорске жильцам взорвавшегося дома пришли платежки, Путин ждёт Помпео 00:00 00:00

Главные темы:

- В Екатеринбурге прошедшая ночь была бессонной. В городе прошла стихийная акция протеста против строительства храма.

- Теперь переносимся в Магнитогорск. Мы все с вами помним, что за несколько часов до нового года там произошла страшная трагедия - взорвался жилой дом. Часть его рухнула. Остальное - пока стоит, но там никто не жвиет. Так вот, сейчас с жильцами этого дома происходят удивительные вещи - их оштрафовали за неуплату коммунальных услуг. Долги образровались за период с января по апрель, когда в доме не было света и воды, а в квартирах никто не жил.

- Владимир Путин ждёт в Сочи Майка Помпео и Сергея Лаврова. Встреча состоится после переговоров министра иностранных дел России и госсекретаря США.

Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с Помпео.