2019-05-14T14:17:52+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Зеленский записал ролик для Донбасса и Крыма, авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг, США готовится к использованию ядерного оружия в Европе

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Зеленский записал ролик для Донбасса и Крыма, авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг, США готовится к использованию ядерного оружия в Европе

00:00
00:00

Главные темы:

- Избранный президент Украины Владимир Зеленский шлет лучи добра на Донбасс и в Крым. На своей странице в фейсбуке он опубликовал видео, в котором лидеры различных религиозных конфессий выступают с посланием мира. Говорят о милосердии, об уважении, о доброте и о многом другом. Все конфликты нужно решать за столом переговоров с помощью "человеческой мудрости" - рассказал один из митрополитов. Сделано, кстати, красиво и очень качественно. Такая нарезка лидеров разных конфессий, которые подхватывают друг друга.

Неужели Владимир Зеленский действительно считает, что можно пять лет бомбить города на Донбассе, а потом опубликовать ролик с призывом о доброте и решить этим все проблемы?

- В России могут начать продавать льготные билеты на самолет через портал госуслуги. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе. Пока приобрести субсидируемые билеты между Москвой и Крымом, Калининградом и на Дальним Востоком можно только в кассах авиакомпаний.

- США готовится к использованию ядерного оружия в Европе - предупредили в Российском МИДе. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. По его словам, европейские страны, зависимые от Вашингтона, не замечают провокаций на территориях. Он так же добавил, что государства, позволяющие действовать США на их землях, подвергаются ядерной катастрофе и самоуничтожению.

- Меру пресечения школьнику из Казани, пришедшему с оружием, изберут в ближайшее время. Об этом заявили в следственном комитете - старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

Скачать передачу [mp3, 13.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Мая 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Переговоры вокруг храма в Екатеринбурге завершились безрезультатно, в теле Доренко не нашли следов отравления, на землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировки компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы