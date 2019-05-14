Темы дня : Зеленский записал ролик для Донбасса и Крыма, авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг, США готовится к использованию ядерного оружия в Европе

14 Май 13:03 2019-05-14T14:17:52+03:00

Зеленский записал ролик для Донбасса и Крыма, авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг, США готовится к использованию ядерного оружия в Европе 00:00 00:00

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- Избранный президент Украины Владимир Зеленский шлет лучи добра на Донбасс и в Крым. На своей странице в фейсбуке он опубликовал видео, в котором лидеры различных религиозных конфессий выступают с посланием мира. Говорят о милосердии, об уважении, о доброте и о многом другом. Все конфликты нужно решать за столом переговоров с помощью "человеческой мудрости" - рассказал один из митрополитов. Сделано, кстати, красиво и очень качественно. Такая нарезка лидеров разных конфессий, которые подхватывают друг друга.

Неужели Владимир Зеленский действительно считает, что можно пять лет бомбить города на Донбассе, а потом опубликовать ролик с призывом о доброте и решить этим все проблемы?

- В России могут начать продавать льготные билеты на самолет через портал госуслуги. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе. Пока приобрести субсидируемые билеты между Москвой и Крымом, Калининградом и на Дальним Востоком можно только в кассах авиакомпаний.

- США готовится к использованию ядерного оружия в Европе - предупредили в Российском МИДе. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. По его словам, европейские страны, зависимые от Вашингтона, не замечают провокаций на территориях. Он так же добавил, что государства, позволяющие действовать США на их землях, подвергаются ядерной катастрофе и самоуничтожению.

- Меру пресечения школьнику из Казани, пришедшему с оружием, изберут в ближайшее время. Об этом заявили в следственном комитете - старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.